Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'ın Açıklamasına Yanıt: Zararlar Mustafa Tuna Döneminden
Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı AK Partili Melih Gökçek, belediye şirketlerinin zarar etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada kendisinden sonra gelen eski Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Tuna'yı sorumlu tuttu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, belediyedeki zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu savundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zarar eden belediye şirketlerini tasfiye edeceğini açıklamasının ardından eski Başkan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"TUNA YÖNETİMİ ZAAFI NEDENİYLE OLUŞMUŞTUR"
Yavaş'ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia eden Gökçek, zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu savundu. Gökçek, şunları kaydetti: "Son dört yılına ait kâr-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015'te 109 milyon, 2016'da 21 milyon, 2017'de 64 milyon kâr. Mustafa Tuna dönemi: 2018'de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur."
Gökçek'in tweetleri;