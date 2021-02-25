Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı
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Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı

25.02.2021 08:16 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:22
Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında Melen Botanik Vadisi'ne lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, akasya, ıhlamur ve defne yetiştirilirken, hasadı yapılan biberiye ve adaçayı damıtılarak suyu elde edildi.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında Melen Botanik Vadisi'ne lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, akasya, ıhlamur ve defne yetiştirilirken, hasadı yapılan biberiye ve adaçayı damıtılarak suyu elde edildi.

Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan Melen su hattı üzerinde 70 kilometre uzunluğundaki Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen ürünlerden adaçayı ve biberiyenin hasadı yapılmaya başlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından aromatik bir bitki olan adaçayı ve biberiyeler, Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde bulunan tesise getirilerek damıtma işlemi gerçekleştiriliyor. 600 kilo adaçayı bitkisinin damıtılacağı işlemde yaklaşık yüzde 1,5 ile 2 arası yağ verimi bekleniyor.Kaynarca'daki damıtma tesisinin sahibi olan gıda mühendisi Adem Şahin, "Sakarya Büyükşehir Belediyemizin projesinden hasat etmiş olduğu biberiye ve ada çayını damıtıyoruz. 2017 sonbaharında dikilen bitkilerden 2020 yılında hasat edilen bitkileri damıtmak için tesisimize getirildi. Ada çayını damıtmaya devam ediyoruz. İkinci hasadını yapıyoruz. Yaklaşık yüzde 1,5 ile 2 arası yağ verimi bekliyoruz. Damıtmak için 600 kilogram kadar bitki getirildi. 1 litresinin yaklaşık 700 TL gibi bir piyasa değeri var. Bunlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi hem yağ hem de diğer ürünleri kendi ürünleri olarak piyasaya sunacak" dedi.


Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı
Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı
Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı
Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı
Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkiler damıtılmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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