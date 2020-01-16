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Melek Yatırımcılar, girişimciler ile Erciyes'te buluştu

Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi"ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Şimşek, Türkiye'deki girişimciliği geliştirmek için, 2020 yılında üç yeni melek yatırım ağının kurulmasını destekleyeceklerini söyledi.

16.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:53
Melek Yatırımcılar, girişimciler ile Erciyes'te buluştu

Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi"ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı , 'deki girişimciliği geliştirmek için, 2020 yılında üç yeni melek yatırım ağının kurulmasını destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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