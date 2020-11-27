Meksika Devlet Başkanı Obrador, "etik kurallar kılavuzu" yayımladı

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, "Meksika'nın Dönüşümü İçin Etik Kılavuzu" başlıklı bir metin yayımladı.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, "Meksika'nın Dönüşümü İçin Etik Kılavuzu" başlıklı bir metin yayımladı.

Siyaset, ekonomi ve toplum yaşamına ilişkin yön gösterici etik ilkelere değinen 20 sayfalık metin, kamu harcamalarını dizginleme ve yolsuzluğu bitirme vaadiyle 1 Aralık 2018'de iktidara gelen Devlet Başkanı Obrador'un görüşlerini dile getiriyor.

Kılavuzda çalışma, adalet, toplumsal sorumluluğa dair sosyal demokrat fikirlerin yanı sıra aile, din ve maneviyata dair fikirlerin yer alması dikkati çekti.

Kendini "kelimenin en geniş anlamıyla Hristiyan" olarak tanımlayan Obrador, Meksika'nın ahlak ve sevgi temeline dayanmasını düşlediğini belirtti.

Obrador, ekonomik eşitsizliğe ilişkin, "Eşitsizlik her alanda adaletsizlik sonucudur ve acılara yol açar. İktidar gibi çalışma da başkalarının yararına olduğunda asıl anlamını bulur." ifadelerini kullandı.

Maddi zenginlik biriktirmenin suç sayılmaması gerektiğini savunan Obrador, "Her kim kendi yaratıcılığını kullanarak ve risk alarak hem istihdam yaratıyor hem de makul bir kar elde ediyorsa, toplum tarafından sorumlu bir iş insanı olarak kabul görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Obrador'un kılavuzunun devlet matbaasında 10 milyon adet basılıp ücretsiz dağıtılması planlanıyor.

Kılavuzun idari veya yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin