Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

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Meksika'da Guanajuato eyaletindeki Leon kendinde amatör futbol takımlarının maçında silahlı grubun ateş açması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Görgü tanıkları, salgırganların araç ile saha kenarına gelerek yakın mesafeden ateş açtığını ifade etti.

Yeşil sahalara kan bulaştı! Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde yer alan Santa Ana del Conde Mahallesi'nde dün 2 amatör futbol takımının mücadelesi sırasında silahlı bir grup, futbol sahasının kenarına gelerek çevreye ateş açtı.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETMİŞLER

Cumhuriyet'in aktardığı haberde; görgü tanıkları saldırganların bir araç ile maç sırasında fubol sahasının kenarına gelerek, yakın mesafeden ateş açtığını ifade etti. Yaşanan elim olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Polis ekipleri inceleme başlattı. Faillerin yakalanması için çevre kentlerdeki güvenlik güçleri ile iş birliği içerisinde bir operasyon başlatıldığı belirtildi.