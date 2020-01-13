Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 92-95 Gaziantep Basketbol
İlk periyotta ev sahibi ekip Erdi Gülaslan ve Zanna ile sayılar bulurken, Gaziantep Basketbol Buva, Jelovac ile rakibine karşılık verdi.
İlk periyotta ev sahibi ekip Erdi Gülaslan ve Zanna ile sayılar bulurken, Gaziantep Basketbol Buva, Jelovac ile rakibine karşılık verdi. İlk çeyrek Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un 27-25 üstünlüğü ile geçildi.
İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Gaziantep Basketbol, ilk yarıyı 53-47 önde kapadı.
Üçüncü periyotta Buva ve Jelovac ile bulduğu basketlerle farkı açan konuk ekip, son çeyreğe de 76-63 önde girdi.
Maçın final periyodunda ise ev sahibi takım, Crawford'un üç sayılık basketleriyle farkı azalttı. Son dakikaları büyük bir mücadeleye sahne olurken Meksa Yatırım
Afyon Belediyespor, Davis'in 3 sayılık basketiyle bitime 4 saniye kala farkı 1 sayıya (92-93) indirdi. Ancak Gaziantep Basketbol, Jelovac ile faul atışlarını sayıya çevirdi ve karşılaşmadan 95-92 galip ayrıldı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhun
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 26, Erdi Gülaslan 9, Hrovat 20, Aldrige 9, Zanna 16, Davis 9, Sinan Sağlam, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Haciyeva 2, Crawford 5, Rich 9, Buva 23, Vasiliauskas 14, Jelovac 25, Metehan Akyel 1, Can Uğur Öğüt
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1. Periyot: 27-25
Devre: 47-53
3. Periyot: 63-76