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Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz

Süper Lig'de 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tarihteki tek futbolcu olan Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşadığı tüm şampiyonlukların değerli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için de "UEFA maçından sonra otururuz, konuşuruz" dedi.

27.07.2020 02:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:14

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen tören ile kupayı kaldırdı. Törenin ardından Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından bu yana iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden deneyimli futbolcu, "Bu şampiyonluk camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ŞAMPİYONLUKLAR ÇOK DEĞERLİ"

Topal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'de de şampiyonluk yaşamasıyla ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Bütün şampiyonluklar çok değerli. Ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Hepsi de benim için çok değerli."

"BAŞKAN İLE KÜÇÜKBİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Medipol Başakşehir'de forma giymekten memnun olduğunu söyleyen Mehmet Topal, turuncu-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin, "Sezonun bitmesini bekledik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile de ufak bir görüşmemiz oldu. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİNE YANIT: OTURUR, KONUŞURUZ

Mehmet Topal son olarak, Beşiktaş'a transfer olacağına ilişkin iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Sergen hoca benim örnek aldığım, futbolculuğunu örnek aldığım bir futbolcuydu. Sergen hocayla hep görüşüyorum. Ağabeyimiz, hocamız fikirleri bizim açımızdan çok önemli. Futbol hayatımızda neler olacağını bilemeyiz. Opsiyonumuz kulübümüzde. UEFA maçından sonra otururuz, konuşuruz. Transferi şu an düşündüğümü konuşursam yalan söylemiş olurum. Ben Başakşehir'de şampiyonluk yaşadığım için burada olmaktan çok mutluyum."

Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz

Kaynak: İHA

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