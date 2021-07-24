Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı
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Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı

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Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Josef'le yakın arkadaşlığı olduğunu belirten Topal, geçmişte yapılan eleştirilere yönelik, "O benim kardeşim gibi. Yine beraber oynayacağız. Fenerbahçe'de oynadığımız dönemde bize karşı bir algı operasyonu yapıldı" dedi.

Beşiktaş'a katılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Topal, kameraların karşısına geçti. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Mehmet Topal, "Kim oynarsa oynasın herkes birbiri için mücadele edecek. Takım başarısı için çaba gösterecek. Sergen hocam benim için çok güzel şeyler söyledi. Medipol Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sene beni çok istemişti ama kısmet olmadı." dedi.

Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı

"İSTATİSTİKLERİMİZ İYİYDİ"

Takım arkadaşı Josef de Souza ile iyi bir dostluklarının olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, "Josef de Souza benim kardeşim gibi. Şimdi beraber oynayacağız. Fenerbahçe'de oynadığımız dönemde bize karşı bir algı operasyonu yapıldı ama istatiksel olarak en iyi dönemimizi geçirdik." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK NASİP OLUR"

Mehmet Topal, "20 yaşımdaki gibi heyecanlıyım. Ben formasını giydiğim camiaların formasını her zaman başımın üstünde taşırım. Beşiktaş hak edilmiş bir şampiyonluk elde etti. İnşallah bu sene de şampiyonluk nasip olur." ifadelerini kullandı.

"MADDİYAT KONUŞMADIK"

Maddiyata önem vermediğini söyleyen başarılı futbolcu, "Geçmişte yaptıklarımdan ötürü zaten çok fazla maddiyata takılan bir insan olmadığımı az çok biliyorsunuz. Benim için paradan çok daha önemli şeyler var. Maddiyat için çok fazla konuşmadık. Hemen sonuçlandırdık. Benim için önemli olan başarı." dedi.

Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı
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