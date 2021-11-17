Mehmet Sait Kanbur kimdir? Mehmet Sait Kanbur kaç yaşında, nereli? Mehmet Sait Kanbur hayatı ve biyografisi!

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MEHMET SAİT KANBUR KİMDİR?

Günde 19 saat çalışan ve dondurmayı hala doğal hammedelerden üreterek Türkiye'ye çapında 100"e yakın franchise veren Mado'nun sahibi Mehmet Kanbur dondurmanın afrodizyak etkisi olduğunu söyledi.

Amerikalı milyoner işadamlarının dergisi Forbes son sayısında Maraş dondurmasının gerek Türkiye'de gerekse dünyada büyük ilgi gördüğünü yazdı. Dergi bunun sonucu olurak dünyaca ünlü ABD'li dondurma şirketi Baskin Robbins'in Türkiye'deki mağazalarını kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

19 SAAT ÇALIŞIYOR

Dergi Mado mağazalar zincirinin sahibi Mehmet Sait Kanbur'un günde 19 saat çalıştığını ve dondurma imalatında sadece keçi sütü, şeker ve Maraş çevresinde yetişen yabani orkide kökü kullandığı kaydetti.

Yerel üretimi aşarak İstanbul'da çok sayıda mağaza açan Kanbur'un İtalya'dan getirttiği makineler sayesinde saatte 5 ton dondurma üretme kapasitesine eriştiğine değinen dergi, Maraş dondurmasının bugün 86 mağaza aracılığıyla tüketiciye ulaştığını kaydetti. Türkiye'de 100 yeni mağaza açmayı öngören Mado'nun Türkiye'den sonra Romanya, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a da açılmayı planladığını yazan Forbes Dergisi, dondurma satışından yılda 12 milyon dolar kazanan Kanbur'un nihai hedefinin ise Avrupa ülkeleri olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş, "dondurmakent" olma yolunda hızla ilerliyor. Kırmızıbiberi ve dövme dondurması ile haklı bir üne sahip olan Kahramanmaraş'ta, dondurma kültürünün gelişmesine bağlı olarak yaz-kış denilmeden dondurma tüketiliyor. Maraş dövme dondurmasının ününün ilden öte, ülke sınırları dışına yayılmasında öncü rol oynayan Mado Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kambur, kırmızıbiberlisinden karabiberlisine, kavunlusundan karpuzlusuna, kahvelisinden portakallısına, çileklisinden bulgurlusuna kadar 75 çeşit dondurma ürettiklerini söyledi.

Baskin Robbins ajan göndermişti

Türkİye pazarına hızlı girmek isteyen dünyanın en büyük dondurma üreticisi ABD'li Baskin Robbins Maraş dondurması nedeniyle mağazasını kapatmıştı. Mehmet Kanbur Baskin Robbins ile ilgili anısını şöyle aktardı:

"Adamlar bizim satışımızı görünce mağazaya geldiler. Bana yaklaştılar. Patronun kim diye sordular. Ben o sırada dondurma dövüyordum. 'Onlara patron Maraşlı kendi halinde bir adamdır' dedim. Bana bu adamın arkasında kim var diye sordular. Ben de 'Patronun arkasında büyük adamlar var' diye cevap verdim.

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