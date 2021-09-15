Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 24 saat açık olan bir marketi işlettikleri öğrenilen çiftin öldürülme sebebi gizemini koruyor.Suçlanan isimlerden biri olan Mehmet Kubilay Özel kimdir? İzmir'deki market cinayetinin detayları! Mehmet Kubilay Özel'in babası Muhittin Özel de ekranlarda yer alıyor.

İZMİR'DEKİ MARKET CİNAYETİNİN DETAYLARI

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), son yolculuklarına uğurlanmıştı. Çamlık Mahallesi'nde Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, gece saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla birer el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Özkan çitini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin işyerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve başka bir marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden birer kopya aldı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi.

MARKET ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Bu arada yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin de kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan bir kişi de ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde de şüpheli bir durum yaşamadıklarını, kimseyle bir sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı ifade edildi. Çiftin yakınları da, daha önceden bildikleri olumsuz bir olayın olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorunlarının bulunmadığını söyledi. Neden öldürüldüklerini bilmediklerini dile getirdi.

MEHMET KUBİLAY ÖZEL KİMDİR?

Anne ve babasının gece saat 02.00'de öldürüldüğünü hatırlatan çiftin kızları Begüm Özkan, cinayetin faili olarak Mehmet Kubilay Özel'i işaret etti. Özel'in marketin yanındaki binada oturduğunu ifade eden genç kız, "Kubilay sürekli ailenin içine sızmaya çalışıyordu. Ben onu kabul etmiyordum ama aileme bir şekilde kendisini kabul ettirmişti. Cinayet gecesi jandarma evindeki banyonun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki vahşi cinayetle ilgili şüphe okları çiftin yanında markette çalışan Mehmet Kubilay Özel'i gösteriyor.

Jandarmanın yaptığı incelemede katilin solak olduğunun belirlenmesinin ardından hakkında solak olduğu iddiası ortaya atılan Mehmet Kubilay Özel, sağ elini kullandığını iddia etti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Vahşi cinayete kurban giden çiftin kızları Ayser Özkan ise Mehmet Kubilay Özel'in solak olduğunu kendisine söylediğini ifade etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine konuşan bir tanık ise Özel'in sol elini kullandığı iddialarını doğruladı. Özel'in daha önce çay ocağında çalışırken dolu çay tepsisini sol eliyle taşıdığını belirtti.

Mehmet Kubilay Özel, konuşulanların ardından 2003 yılına kadar sol elini kullandığını söylerken o dönemde geçirdiği bir kazanın ardından sol elini kullanamadığını dile getirdi. Daha sonra solak olduğunu bir kez daha reddeden Özel, hangi elini kullandığını hatırlamadığını öne sürdü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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