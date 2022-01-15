Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Rakibi yenebilmek için üstün bir oyunla oynadık"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Ümraniyespor gibi ligin en iyi ekiplerinden birini yenebilmek için üstün bir oyun oynadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplanışında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, 1-0'lık galibiyetle ayrılmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Bizim açımızdan bu maçın değişik önemli anları var ve hem oyun olarak, hem maç sonu itibarıyla Ümraniyespor bu ligin en güçlü oyun formasyonuna sahip ekiplerinden biri. Manisa'yı yendiğimizde de aynı şeyleri söyledik. Manisa'da, Ümraniye'de bu ligin formasyon olarak en güçlü ekipleri. Bu rakipleri yenmek kolay değil. Böyle bir rakibi yenebilmek için üstün bir oyunla oynadık. Bizde çok iyi bir takımız. Hafta içinde Ümraniyespor'u iyi etüt ettik ve çalışma yaptık. Oyuna değişik formasyonla başladık. Çift ön liberoyla oynamaya çalıştık. İstediğimiz kurgu tuttu. İkinci yarı kondisyon olarak etkin oynayacağımızı biliyorduk. Normal formasyonumuza döndük ve 4-3-3 ile istediğimiz neticeyi de yaptığımız hamlelerle aldık. Ümraniyespor'a başarılar diliyorum. Lider takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

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