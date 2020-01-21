Mehmet Ekici ilk kez sahada

21.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:33

Süper Lig'in ilk yarısında A Takım listesine yazılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada Kayserispor karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.



Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ligin ilk yarısında ilk 3 haftada kadroda yer almış, ancak oynamamıştı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici daha sonra A takım listesine yazılmadığı için ilk yarıda formasından uzak kaldı. Ekici, Kayserispor mücadelesinde ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu. Maçın 85. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 29 yaşındaki futbolcu en son geçen sezon ligin son maçında 26 Mayıs 2019 tarihinde Antalyaspor karşısında forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA