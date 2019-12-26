: Mehmet Demirkol Galatasaray'dan ayrılacak 2 ismi açıkladı

26.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:42

Spor yazarı Mehmet Demirkol, beIN SPORTS'ta yayınlanan beIN Manşet programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları...

Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası açıklamalarını dinledim, ceza gerektirecek bir şey göremedim. Fatih Hoca'nın arayıp da bulamadığı bir şey oldu. Takımı bir araya getirmek için ateşlemek için fırsat çıktı. Bu arada ceza çıkarsa ayıp olur. Ayrıca hocanın, Göztepe maçı hakem eleştirilerine katılmıyorum.

"TFF BİR İŞ YAPIYORSA FEDERASYON BİNASINDA YAPAR"

Fenerbahçe ile TFF ve MHK arasındaki görüşme, gizli saklı yapılan bir görüşme değil. Zorlu'ya girdiğinde futbol camiasından birçok kişiyi görürsün. Ancak burada sorun çıkacağı belli. TFF bir iş yapıyorsa, federasyon binasında yapar. Buluşulan yere 5,6 km uzakta, açık trafikte 7 dakikada gidebileceğin TFF binası var. Federasyon ile ilgili bir şey konuşulacaksa, federasyon binasında konuşulur. Bu neden konuşuluyor, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in işi futbol değil. TFF, muhtemelen işleri arasında 5. sıradadır. Problem bu, TFF'yi yönetmek başlı başına bir. O yüzden diyorum ki ligi, Kulüpler Birliği yönetsin. Bütün ülkeyi ilgilendiren bir iş, senin için 5. sıradaysa, o zaman Zorlu'da buluşursun, TFF binasına gitmek aklına gelmez ve sorun çıkar. Türkiye'de bu görüşmelerde sorun çıkar, burası böyle bir yer. Bunu tahmin etmek bu kadar zor olmamalı.

"KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Steven Nzonzi artık kendisi gitmek istiyor. Kiralık anlaşması bozulabilir duruyor. Geri kalanların nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Michael Seri'nin ayrılacağı konuşuluyormuş, oyuncu istiyorsa olabilir. Kolay bir şey değil, adamın kontratı var, hiçbir yerde alamayacağı maaşı vermişsin zaten, bunu bozmak kolay değil. Fatih Hoca bu yüzden 'Yapabilirsek, bakacağız' gibi şeyler söylüyor

"GALATASARAY'IN MERKEZİ OTURTMASI LAZIM"

Mario Lemina'nın sağlıklı olarak takıma dönmesi gerekiyor. Sağlıklı olduğunda %50'sini veriyor, daha fazlasını yapmaya çalıştığında sakatlanıyor. Galatasaray merkezi oturtmalı, merkezi oturtamazsan, kenarlara kimi alırsan al.

"LINNES GELİNCE KANAT SORUNU ORTADAN KALKMAYACAK"

Galatasaray'da fizik problemi var. Ayrıca merkez de oturmuyor. Fenerbahçe, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan ile merkezi oturttu, bak Mauricio Isla bile nasıl oynuyor. Galatasaray'da kenar transferlerine bu yüzden şaşırıyorum. Martin Linnes gelince kanat sorunu da ortadan kalkmayacak. Yuto Nagatomo'yu güvenilir bir merkez orta saha ile görmek lazım.

"MERKEZDE GÜVENİLİR ADAMLAR VAR"

Galatasaray'ın şampiyon olduğu bütün sezonlara bakın. Hem orta sahanın merkezinde, hem de savunmanın merkezinde güvenilir adamlar vardır. Hamza Hamzaoğlu ile olmaz dendi ama merkez sağlamdı ve şampiyon oldu.

"OYUN SORUNU VAR"

Hoca 'Sınanıyoruz' diyor ama neredeyse iş iyi saate olsunlara bağlanacak. Oyunda problem var. Pozisyona giriyorsun ama pozisyona veriyorsun. Bu takımın konsantrasyon problemi yok, oyun sorunu var. Takımın oynama niyeti var ama olmuyor. Bu takımın taktik ve fizik sorunu var. Dişini geçirdiği rakibe iyi oynuyor, oyuncuların konsantrasyon sorunu yok, yapamıyorlar. Takımı ateşlemek değil, bir plan ve fizik güç.

"KAFADA BİTİRMİŞ"

Nzonzi ve Seri'den daha iyisini arada bulmak kolay değil. Nzonzi kafada işi bitirmiş. Seri mesela anlaşılabilir gibi değil. Kimse kusura bakmasın, PSG maçında bıraktı ve çıktı.

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