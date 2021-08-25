Mehmet Altıparmak: "Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var"
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Mehmet Altıparmak: "Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var"

Mehmet Altıparmak: 'Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, futbolcuya dayalı değil takıma dayalı düzenlerinin olduğunu, takımın düzenini kim bozuyorsa onun da kenarda oturacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, futbolcuya dayalı değil takıma dayalı düzenlerinin olduğunu, takımın düzenini kim bozuyorsa onun da kenarda oturacağını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı taktik antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Balıkesirspor galibiyetini değerlendiren Mehmet Altıparmak, "İlk maçta oynanan futbol mükemmele yakındı diyebilirim. Herhalde bütün takımları seyrettiğimizde oyun anlamında en iyi başlayan takım olduk diyebiliriz. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bir an önce o maçı unutup, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladık. Sezonun ilk maçı, taraftarla buluşmamız, geçen sene oynanan maçlardan sonra herkesin 'Samsunspor ne yapacak' beklentisi vardı. Bu anlamda iyi bir başlangıç yaptık. Hak ettiğimiz üç puanı aldık. Şimdi mili araya girmeden önce, özellikle yaptığımız işlerin daha fazlasını yapıp Kocaelispor maçında da üç puanı alarak milli araya girmek istiyoruz" dedi.

"Futbolcuya dayalı değil, takıma dayalı düzenimiz var"

Takımda aile ortamını oluşturduklarını belirten Altıparmak, "Beş veya altıncı haftayı beklemek lazım. Bu herkeste aynıdır. Bizde de iki üç tane oyuncumuz sezon başı antrenmanlarını yapmadıkları için hazır değiller. Sahanın içinde bizimle birlikte olamıyorlar. Onlara antrenman yaptırıyoruz. Sakatlıklar oldu. Bunların hepsi dört beş haftalık periyota yayılacak şeyler. Beşinci haftadan itibaren herkesin kadrosu oturmaya başlar. Transferler biter. Yaklaşık 45-50 güne yakın bir hazırlık dönemi geçirdik. Geç gelen oyuncuları da sezon başı hazırlıklarında olduğu gibi çalıştırıyoruz. Milli maç arasından sonra yüzde 70 seviyesine gelirler. Takımın uyumu çok iyi. Aile ortamını burada oluşturduk. Bu aile ortamına onlarda girecekler. Sakat olan futbolcularımız da milli maç arasından takıma dönecekler. Takımın düzenine kim uyarsa o oynayacak. Bizim futbolcuya dayalı değil, takıma dayalı düzenimiz var. Önemli futbolcularımız var. Hepsinden faydalanacağız. Ama takımın düzenini bozan kim olursa olsun oturur" diye konuştu. - SAMSUN

Mehmet Altıparmak: 'Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var'
Mehmet Altıparmak: 'Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var'
Mehmet Altıparmak: 'Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var'
Mehmet Altıparmak: 'Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mehmet Altıparmak: "Futbolcuya değil, takıma dayalı düzenimiz var" - Haberler Spor
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