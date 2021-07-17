SPOR Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
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SPOR Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Kayserispor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızın saha içinde yaptıkları mücadele bizi memnun etti.

TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Kayserispor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızın saha içinde yaptıkları mücadele bizi memnun etti. İnşallah bunu devam ettireceğiz? dedi.

Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Kampın son gününde Kayserispor'la bir hazırlık maçı oynadık. Bizim açımızdan tabii hem oyuncularımızın performansını hem de neler yapabileceğimizi görme açısından iyi oldu. Zaten daha 10 gündür çalışıyoruz. Şimdi daha hazır değiliz. Daha önümüzde 1 aya yakın bir süre var. Burada oynanan maçta çok iyi işler yaptık. Maçı kazanmamız çok önemli değildi. Çünkü bunlar hazırlık maçı. Tabii bu hazırlık maçına galip başlamak bizim için güzel oldu. Futbolcularımızın saha içinde yaptıkları mücadele bizi memnun etti. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bundan sonra 3-4 günlük bayram izninden sonra Bolu'daki kampımıza kadar oyuncularımız dinlenme fırsatı bulacaklar. Lige kadar da böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

"TAKIMA 4 OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer çalışmalarına da değinen Altıparmak, "Şu an tabii ki takviyeler olacak. 3-4 tane daha oyuncu transferimiz olacak. Özellikle forvet ve stoper bölgesine istediğimiz oyuncular var. Sağ bek olan bir futbolcu ile anlaşıldı. İnşallah o da aramıza katılacak. Takıma 4 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Tomane aramıza yeni katıldı. Diğer oyuncularımız zaten yavaş yavaş performansını yükseltiyor. Şu anda iyi bir kadromuz var. Daha da iyi olacak. Lige kadar eksikliklerimizi de gidereceğiz . İnşallah ligin başlangıcından itibaren hazır bir Samsunspor'u sahada göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

SPOR Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
SPOR Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
SPOR Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
SPOR Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
SPOR Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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