Mehmet Altıparmak: 'Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Altıparmak: "Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mehmet Altıparmak:

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybettikleri Bursaspor mağlubiyetini değerlendirerek, "Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda böyle mağlubiyetim olmamıştı" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybettikleri Bursaspor mağlubiyetini değerlendirerek, "Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda böyle mağlubiyetim olmamıştı" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldı. Son olarak Bursaspor deplasmanından 4-1 gibi bir skorla mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar, pazar günü evinde yapacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesislerinde yaptığı tek antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. Bursaspor maçında takımını ilk kez çok kötü gördüğünü ifade eden Mehmet Altıparmak, "Bursaspor maçında göreve başladığımız andan itibaren ilk defa bu kadar kötüydük. İlk yarının sonlarına doğru kendi oyunumuzu oynayabildik. Öne geçmemize rağmen kötü günümüzdeydik ve yenildik. Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Oyuncularımız ve bizler çok üzüldük. Daha ligin başındayız. Ligin başında bu tür şeyler her takımın başına gelebiliyor. Biz işimize bakacağız. Bursaspor maçını unuttuk. Oradan büyük dersler almamız gerekiyor. Her şeyimizle maça hazırlanıp, Gençlerbirliği maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı"

Uzun zamandır 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olmadığına da değinen Altıparmak, "Bursaspor maçı bizim için çok iyi bir ders oldu. Oyunu kazanmak için maç içinde birçok taktik değişikliği yaptık. Birçok varyasyon denedik. Bir maçta 15 tane taktikle oynayamazsınız. Rakibin neyleri eksik onlara çalıştık. Golü de bulduk. Golden sonra pozisyon da bulduk ama ne yazık ki kötü bir mağlubiyet aldık. Skor gerçekten bizi çok üzdü. Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda bu kadar böyle mağlubiyetim olmamıştı. Bir an önce atlatıp, Pazar gününe bakmamız lazım. Buradan da çok büyük dersler almamız lazım" şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların durumu

Takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren Mehmet Altıparmak, şunları söyledi:

"Sakatlar bugün itibarıyla yavaş yavaş takıma katılıyor. Cihan Kahraman yüzde 100 hazır hale geldi. Vukan Savicevic, Ismael Diomande ve Barış Başdaş takımla çalışmalara başladı. Cihan, pazar günü bizle olabilir. Vukan ve Diomande'nin yarın testlerine bakacağız. Melunovic'in tedavisinde ise sona gelindi. Onun da bir dahaki hafta aramıza katılmasını umuyoruz. Osman Çetin, Recep Burak Yılmaz ve Tomane maç temposundan dolayı bugün takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Onların herhangi bir problemleri yok."

Samsunspor'da ayrıca Ankara Keçiörengücü maçında omzu çıkan Gökhan Karadeniz'in tedavisine devam ediliyor. - SAMSUN

Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı

Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı

Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı

Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı

Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı

Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatih Terim Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin
Spor Muslera Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mehmet Altıparmak: 'Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:40:16. #1.11#