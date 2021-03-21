Mehmet Ak: "Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik"
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Mehmet Ak: "Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik"

21.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:16
Mehmet Ak:

TFF 1. Lig'in 27. haftasında evinde B. Boluspor'a 2-1 kaybeden Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, "En çok istediğimiz, en fazla saha içerisinde arzu ettiğimiz bir maçtı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında evinde B. Boluspor'a 2-1 kaybeden Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, "En çok istediğimiz, en fazla saha içerisinde arzu ettiğimiz bir maçtı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Önemli bir maçtı bizim için. Bu maçtan alacağımız üç puan ile üstümüzdeki takımlarına yaklaşma şansımız olacaktı. Oyuna çok istekli başladık. Taktiksel gidişte tüm reaksiyonlara oyuncular cevap verdi. 450'nin üzerinde pas yaptık. Rakip ceza sahası içerisinde 37 kere topla buluştuk. 11 şutumuz kaleyi buldu. Geriye dönüp baktığınızda belki de 26 haftanın en çok gol pozisyonun ürettiğimiz, fazla gol pozisyonuna girdiğimiz, en çok istediğimiz, en fazla saha içerisinde arzu ettiğimiz bir maçtı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik. Önümüzde 7 maçımız kaldı. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçın sonuçlarını en iyi şekilde elde edip artık nerede ligi bitirebiliyorsak onun için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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