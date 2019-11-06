Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger'le karşılaşacak

06.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:02

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak.

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Kaynak: AA