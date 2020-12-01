Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır
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Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır

01.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:46

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın sahasında oynayacağı RB Leipzig maçının son antrenmanını yaptı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın sahasında oynayacağı RB Leipzig maçının son antrenmanını yaptı.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı olan son bölümünde de RB Leipzig müsabakasının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Sakatlıklarını atlatan Mehmet Topal ve Enzo Crivelli takımla birlikte çalıştı. Turuncu-lacivertlilerde yarın oynanacak zorlu mücadele öncesi tek eksik futbolcu ise Junior Caiçar bulunuyor.

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(Uygar Aydın - Güven Mert Ercan/İHA)

Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır
Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır
Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır
Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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