Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, ses getirecek bir transfer yaptı. Turuncu lacivertliler, Olympique Lyon'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

08.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:06

Süper Lig'in 2020/21 sezonu için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, ses getirecek bir transfer yaptı. Turuncu lacivertli ekip, ünlü sağ bek Rafael'i kadrosuna kattı.

Yeni takımında 4 numaralı formayı giyeceği açıklanan Brezilyalı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı

Başakşehir'in resmi açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek. Rafael'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı
Haber Yorumları (2)
ATA: Hayırlı olsun. Ününü bilmeyen yok sanırım. Önemli dörtlüden biri severdim dördünü bir arada Leonardo, Michaelangelo, Donatelli ve Rafael, muhteşem Ninja Kaplumbağalar!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
DOĞRUCU: ata beni çok güldürdün süper geyik yapmışsın
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Metin Özülkü Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı - Lyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 18:52:14. #1.14#
title