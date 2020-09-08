Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Son şampiyon Medipol Başakşehir, ses getirecek bir transfer yaptı. Turuncu lacivertliler, Olympique Lyon'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonu için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, ses getirecek bir transfer yaptı. Turuncu lacivertli ekip, ünlü sağ bek Rafael'i kadrosuna kattı.

Yeni takımında 4 numaralı formayı giyeceği açıklanan Brezilyalı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başakşehir'in resmi açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek. Rafael'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."