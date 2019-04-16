Medipol Başakşehir, MHK'yı Ziyaret Edecek
Medipol Başakşehir, Başkan Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar ve kulüp CEO'sunun, yarın MHK Başkanı ve kurul üyelerini ziyaret edeceğini açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü, kulüp yöneticilerinin yarın Merkez Hakem Kurulu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.
Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyet, yarın saat 14.30'da MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerini ziyaret edecek. Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız, asbaşkanlarımız ve CEO'muz yarın 14.30'da MHK Başkanı ve kurul üyelerine bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
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bu adamın dili çok uzadı kulağını çekmek lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Taraftarınız da gelsin bir odaya sığarsınız.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Satilmislar fedarasyonun sayesinde sampiyon olacaksiniz zorla sizi şampiyon yapıyorlar sonrada sizi satacaklarCevap Yaz 8 Yayından KaldırHARUN: Almanya da ne isin var o kadar merakliysan gs ye don o zaman yoksa zirlama1 Yayından Kaldır