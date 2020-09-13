Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı
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Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 4. transferi Boli Bolingoli-Mbombo'yu resmen açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, Celtic'ten 1 yıllığına kiralandı.

13.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:48

Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'in Belçikalı sol beki Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mbombo'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı

Kaynak: AA

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