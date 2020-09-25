Medipol Başakşehir maçının ardından

Buruk: Bugün karşımızda Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım olsaydı rezalet yaşamıştıkCanel: Gelecek sezon Avrupa'da olmak istiyoruzİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fatih Karagümrük, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Buruk: Bugün karşımızda Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım olsaydı rezalet yaşamıştık

Canel: Gelecek sezon Avrupa'da olmak istiyoruz

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fatih Karagümrük, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Ligde kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "3'üncü hafta, üç haftadır birbirine yakın maçlar yaşıyoruz. Topun bizde olduğu, rakiplerin topu bize verdiği, bizim ise üretemediğimiz, 3'üncü bölgede kalitemizin dibe vurduğu, basit işleri bile yapamadığımız, yanındaki arkadaşına bile pas veremeyen bir maç yaşadık. İlk iki haftanın moral bozukluğa ortaya çıkan bir psikoloji. Gole ihtiyacımız vardı. 2'nci yarıda bildiğimiz golün benzerini 7-8 video ile gösterdiğimiz basit bir gol Mevlüt'den. Rakip bize topu da verdi, bireysel olarak bir şey yapamadığımız bir maçtı. Sonradan oyuna giren Mete'nin birebir yaparak bir şutu vardı. Kendi oyuncularıma da söyledim, güvenim tabii ki devam ediyor ama ufak tefek değişim için de oyuncularımızla ilgili kararlar alacağımızı gördük. Transferle ilgili hamleler olabilir. Oyuncularıma güveniyorum ama üzgünüm. Bu tablo bize ve kulübümüze yakışan bir tablo değil. Sorumlusu benim. Onların da hepsinin teker teker aynada kendilerine bakması gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçıyla yükselişe geçmemiz gerekiyor, bu sonuçlar bize yakışmıyor. Sezonu geç bitiren bir takımdık. Sezonu geç açtık. Artık sahaya dönmemiz gerekir, şu ana kadar yapamadık. Bize yakışmayan mağlubiyetler aldık. Göztepe maçıyla yükselişe geçmek istiyoruz. Şampiyon takıma yakışan oyun ortaya koymalıyız. Yeni transferlerin sakatlık yaşaması ve hazır olamaması nedeniyle takıma katamadık. Bu hafta daha iyi çalışıp yeni oyuncuların da katılımıyla daha çok mesai harcayacağız, üzgünüm" dedi."TRANSFER YAPACAĞIZ "Takımda sakat oyuncuların olduğunu ve transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Buruk, "Martin'in sakatlığı vardı. O yüzden kadroda yer almadı. Mbombo, Rafael ve Chadli'nin sakatlıkları var. Fiziksel olarak hazır hale gelmediler. Rafael ve Mbombo önceki maçlarımızda sonradan oyuna girmişti, bugün 4 oyuncumuz sakattı. Terslikler geldi mi üst süte gelir, futbolun içinde bu var. Transfer yapacağız; savunma ve hücuma oyuncular alacağız. Lig uzun maraton, tekrar rakiplerimizi yakalamaya çalışacağız, pes etmedik ligin başındayız, lige geri döneceğiz" açıklamasında bulundu."EDIN KULÜBÜN SEMBOL OYUNCUSU VE BURADA MUTLU"Edin Visca'nın bugün sahada çok yorulmasından dolayı oyundan aldığını belirten Buruk, "Edin bu kulübün sembolü ve uzun sürede devam etmek istiyor. Kulübümüzün de devam etmek istediği bir oyuncu. Burada mutlu. Ona da hak vermek lazım, uzun yıllardır aynı seviyede oyun ortaya koydu, çok faydalar sağladı, onun da kötü oynayacağı maçlar olacak. İstediklerini yapamadı ve ortaya daha diri bir oyuncu koydum, her oyuncu oyundan çıkacak. Kim iyi durumdaysa oyun içinde değişiklikler olacak. Visca takım kaptanlarımızdan birisi, en değer verdiğimiz oyuncularımızdan, onu çok seviyoruz, o da en iyi şekilde yoluna devam edecek. Bugün beklediğimiz katkı olmadı ve yoruldu" diye konuştu."BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ AYARINDA RAKİP OLSAYDI REZELAET YAŞAMIŞTIK"Maç sonu oyuncularıyla çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını konuştuğunu dile getiren Buruk, "Oyuncularıma da söyledim: bugün Şampiyonlar Ligi ayarında takım olsaydı rezalet yaşamıştık. Oyun olarak ve psikolojik olarak toparlanmamız gerekiyor. Konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Geçen sene hata yapmayan bir takımdık. Üst sıradaki takımlara kazandık, kaybettik ama alt sıradaki takımlara karşı kazanmıştık ve hata yapmamıştık. Bu sene tam tersi, bize gelen her takım savunma yapıyor. Geçen sezon bize savunma yapan takımlar başarılı olamıyordu ancak bu sezon daha başarılı oluyorlar. Şampiyonlar Ligi havası ve lig daha farkı olacak. Takımımızı ve ülkemizi Avrupa'da daha iyi temsil için ayağa kalacağız" ifadelerini kullandı. CANEL: GELECEK SEZON AVRUPA'DA OLMAK İSTİYORUZÖnemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "Bu galibiyeti Karagümrük taraftarına armağan olsun. Futbolcu kardeşlerimi de kutluyorum. Görevlerini harfiyen uyguladılar. Geçen sezonun şampiyonuna karşı istediğimiz sonucu aldık. İlk yarı ortada geçti, ikinci yarı başında golü bulduk ve istediğimizi aldık. Diğer sonuçların tesadüf olmadığını gördük. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. İyi bir şekilde de sezonu bitirmek istiyoruz" diye konuştu."TRANSFER ÇALIŞAMALARI SÜRÜYOR"Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Canel, "Transfer devam ediyor. Biglia kendini kanıtlamış bir oyuncu Karagümrük'e geldi bize de faydalı olacak düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı."ARTUR GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI"Takımın hücum oyuncusu Artur Sobiech'in gıda zehirlenmesi geçirdiğini söyleyen Canel, "Artur geçen hafta Gaziantep deplasmanında yediği yemekten dolayı antrenmanlara çıkmadı ve bu hafta bizimle yoktu" diye konuştu."HADDİMİZİ BİLEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçının da zorlu olacağını söyleyen Canel, "Hepsi zor maç hepsi bizim için birer imtihan. Ligi en iyi iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Haddimizi bilerek puan ya da puanlar alarak yolumuza devam edeceği" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU