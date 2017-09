Medipol Başakşehir-Ludogorets Maçına Doğru

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın karşılaşacakları Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i yenerek, gruba iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın Brezilyalı oyuncusu Junior Caicara ile katıldı.



Ludogorets'in son 6 yıldır Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım olduğunun altını çizen Avcı, şunları kaydetti:



"Ludogorets, Bulgaristan'ın önemli takımlarından biri. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde grup oynamış, Basel maçları berabere bitmiş. Avrupa kupalarında son 6 senedir deneyimi olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Teknik kapasitesi yüksek, oynamaya müsaade edersen oynamaya müsait bir takım. Özellikle kenar oyuncuları çok hızlı, bir geçiş takımı. Sevilla ve Brugge maçlarındaki gibi topa sahip olmalı ve topun değerini bilmeliyiz. Hem agresif olmalı hem de savunmada doğru pozisyon almamız gereken bir rakiple oynayacağız. Kazanma arzusuyla yarın sahaya çıkacağız. Bu seviyede her maç zor. Sahanın içinde sistemimizle, düzenimizle kazanmaya çalışacağız."



Abdullah Avcı, bir basın mensubunun, "Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri neler? Ben çeyrek final oynayabileceğini düşünüyorum." demesi üzerine, "Bunları düşündürebilmek çok güzel. Oyun olarak 3 senedir gelişen bir takımız. Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme bize çok önemli deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama ilk defa kulüp tarihinde grup maçı oynayacağız. Hep parçadan bütüne gittik. Öncelikli hedef gruptan çıkabilmektir. Eğer gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi ve ulaşılabilir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Avcı, takımdaki sakat oyuncular hakkında ise "Mossoro yarın bizle beraber olacak. Son antrenmanda bir problem yaşamazsa. Mahmut'un durumu ise belli değil, şu an itibarıyla sahada koşu yapacak. Yarın bizimle olmayacak gibi duruyor." şeklinde konuştu.



Caicara: "Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz lazım"



Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Caicara da Ludogorets ile çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi.



Caicara, yarınki maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "UEFA gruplarında ilk maçımız, iyi başlangıç yaparsak, mükemmel bir giriş yapmış olacağız." dedi.



Bir dönem formasını giydiği Ludogorets'in dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Brezilyalı futbolcu, "Ludogorets büyük bir takım. Liginde son 6 yılın şampiyonu. Bu da bir tesadüf değil. Aynı zamanda tecrübeli bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde olsun Avrupa Ligi'nde olsun gerekli tecrübeye sahipler, sahada yüzde yüzümüzü vermemiz lazım. Tüm takım olarak hazır olmamız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.