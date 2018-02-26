Medipol Başakşehir'in Attığı Gol Tartışma Yarattı

Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Adebayor'un attığı gol ve Gökhan İnler'in ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale ettiği iddia edilen pozisyon tartışma çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında Emmanuel Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti, ofsayt itirazları yapıldı.

Mücadelenin 28. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını yaptı ve Adebayor kafayla topu ağlar gönderdi.

ÜMİT ÖZAT, HAKEME İTİRAZDA BULUNDU

Pozisyonun ardından Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik direktör Ümit Özat, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde hakemlere itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcısının da orta noktaya koşmasının ardından itirazlara aldırış etmedi ve gol kararı verdi.

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