Medipol Başakşehir'in Attığı Gol Tartışma Yarattı
Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Adebayor'un attığı gol ve Gökhan İnler'in ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale ettiği iddia edilen pozisyon tartışma çıkarttı.
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında Emmanuel Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti, ofsayt itirazları yapıldı.
Mücadelenin 28. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını yaptı ve Adebayor kafayla topu ağlar gönderdi.
ÜMİT ÖZAT, HAKEME İTİRAZDA BULUNDU
Pozisyonun ardından Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik direktör Ümit Özat, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde hakemlere itirazlarda bulundu.
Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcısının da orta noktaya koşmasının ardından itirazlara aldırış etmedi ve gol kararı verdi.
YORUMLAR (6)
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KİMİ FB LİLER 50.YIL DOLAYISIYLEN TS NIN SAMPIYON YAPILACAGINI GECEN SEZON SONUNDAN BERI DILE GETIRDILER. SIMDI DE BASAKSEHIRI YAPACAKLAR SOZUYLE DILE GETIRIYOLAR LENN SIZ NASIL TAKIMSINIZ INANCINIZ YOKSA DA BIZ OLACAGIZ BARI DEYIVERIN... NEYSE DUN AKSAM KIM SAMPIYON OLACAK ?SORULARI YANIT BULDU SANIRIM...Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır