Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erdinç Sözer

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, kendileri için çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyete çok sevindik. Üç puan almak hedefimizdi. Farklı bir kadro ile oynadık. Yeni oyuncuları oyuna katmak kolay değil ama ilk devre istediğimiz oyunu oynayabildik, pozisyonlar çıkardık. Golü de bulduk, bence bunu hak ettik. Golden sonra Gaziantep maçı değiştirdi, daha baskılı oynadı, orada zorluklar çektik. Bizim takım daha iyisini yapabilir, bunu ileride göstereceğimize inanıyorum. İkinci yarı bir kontra atakla ikinci golü atınca galibiyeti elde ettik. Bu bizim için çok değerli bir galibiyet, böyle maçları kazanmamız gerek, daha önce böyle maçları verdik. Bu sefer ilk yarı oynadık, Gaziantep bastı, ikinci golü atıp rahatladık." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri Serdar Gürler, Pizzi ve Trezeguet'in takıma iyi katkı verdiğini belirten Erdinç

Sözer, Pizzi ve Trezeguet ile ilgili gelen bir soruyu, "İki oyuncu da çok kaliteli oyuncular, iki oyuncunun son haftalarını her gün takip ediyorduk. Trezeguet Afrika Kupası'nda oynadı, Pizzi de takımında belirli bölümlerde oynuyordu. Güvenimiz yüksekti, problem çekmedik." şeklinde yanıtladı.

Sözer, "Avrupa Kupası hedefiniz var mı?" sorusuna ise, "Avrupa kupası hedefini konuşmuyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz. Bu hedefle arzumuz yüksekti. Kendi oyunumuzu daha geliştirmemiz gerek, bugün ilk yarıdan memnunuz, ikinci yarıdan memnun değiliz. Galibiyet aldık, bu bizim kulüp için çok mühim." yanıtını verdi.