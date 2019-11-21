Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada Galatasaray ile karşılaşacak.