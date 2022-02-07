Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor