Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir:

Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Başakşehir, Miguel, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title