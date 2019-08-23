Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.