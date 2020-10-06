Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Edin Visca, kulübüyle olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatarak tartışmalara noktayı koydu. Boşnak futbolcunun adı, transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu.