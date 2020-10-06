Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

06.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:35

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Edin Visca, kulübüyle olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatarak tartışmalara noktayı koydu. Boşnak futbolcunun adı, transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca, kulübüyle olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. 30 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesi TFF'ye bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.

TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan Visca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22 müsabakada 11 kez rakip ağları sarstı.

Boşnak futbolcu, transfer döneminin başlarında Başakşehir'in sözleşme uzatma teklifine yanaşmamıştı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Öte yandan, Edin Visca'nın adı transfer döneminde uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Visca, bu sezon turuncu lacivertlilerle 4 maça çıktı ve gol sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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