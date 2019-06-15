Medipol Başakşehir'den sürpriz Muğdat Çelik hamlesi

Galatasaray'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Muğdat Çelik'in Medipol Başakşehir ile anlaşacağı öğrenildi.

2,5 yıl Akhisarspor'da oynayan ve gösterdiği başarılı performansla Fatih Terim'in dikkatini çekerek Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik'in durumunun 1 hafta sonra netlik kazanacağı öğrenilirken, oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılması halinde Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA DA 2 KUPA KALDIRDI

Akşam'da yer alan habere göre; 2017-18 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'la büyük başarı yakalayan ve Türkiye Kupası finalinde önce Fenerbahçe'yi, ardından Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek 2 kupa birden kaldıran Muğdat Çelik'in önümüzdeki sezon yine eski hocası olan Okan Buruk'un yanına gideceği ifade edilirken, Başakşehir'in Bajic'le yollarını ayırmasının ardından bonservisi elinde olan Muğdat'a 2+1 yıllık imza attıracağı bildirildi.

GALATASARAY'DA FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Son 3 sezonda 95 maça çıkarak dikkat çeken ve genel anlamda ağır sakatlık problemleri yaşamayan Muğdat, geçtiğimiz sezon Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da 18 karşılaşmada görev alırken 29 yaşındaki futbolcu 4 gol 1 asist yapma başarısını gösterdi. Süper Lig'in son haftasında Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Muğdat'ın ayağından 2 gol bulmuştu.

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