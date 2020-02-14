Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

14.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:08

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Diaby, N'Koudou, Burak

GÖKHAN GÖNÜL YOK

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev alamayacak. Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü. Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de mücadelede forma giyemeyecek.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.