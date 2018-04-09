Media Markt Perakendeyi Yeniden Şekillendirecek Girişimcileri Arıyor

Elektronik perakendecisi Media Markt, "Startup Challenge" projesiyle perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri arıyor.

Media Markt açıklamasına göre, Avrupa'daki 50 yıllık tecrübesini sürekli inovasyona dönüştüren şirket, perakende sektöründe fark yaratacak, inovatif fikir ve uygulamaları hayata geçirmek için Türkiye'deki girişimcilerle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, müşterilerin dijital gelişmeler ve yeni teknolojilerle buluştukları bir deneyim merkezi olma hedefiyle yatırımlarına devam ettiklerini bildirdi.

Ziyaretçilerinin geçirdikleri zamanı teknolojik bir deneyime dönüştürmek için dünyada var olan tüm dijital gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Gökyıldırım, "Bu gelişmelerden Türkiye'de uygulanabilir olabilecekleri ise iş süreçlerimize en doğru şekilde adapte ederek perakende dünyasına yön veriyoruz. Bununla da yetinmeyerek Türkiye'deki girişim ekosistemine güveniyoruz. 'MediaMarkt Startup Challenge' projemizin ülkemizdeki hedef ve vizyonumuzu destekleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de güçlü bir ekosisteme sahip olan girişimcileri destekleyerek sektöre yön verecek dünya çapında çözümlerin çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gökyıldırım, MediaMarkt'ın bulunduğu tüm ülkeler içerisinde ilk kez yerel bir girişimcilik programının başladığına dikkati çekerek, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine güven duydukları vurguladı.

Projede ilk 3 girişim ödüllendirilecek

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen, geliştirdikleri inovatif fikir ve uygulamalarla yaratıcı çözümler sunan tüm girişimler, 20 Nisan'a kadar "www.mediamarktstartupchallenge.com" internet sitesinden projeye başvuru yapabilecek.

Başvurular değerlendirilerek, kriterlere en uygun görülen 10 girişim 7 Mayıs 2018'de gerçekleşecek MediaMarkt Startup Challenge Day'de sunum yapacak ve jürinin belirleyeceği ilk 3 girişim ödüllendirilecek.



Birinci seçilen girişim, MediaMarkt Türkiye'nin bağlı olduğu MediaMarktSaturn Retail Group ve Plug&Play iş birliğiyle düzenlenen Avrupa'nın önde gelen girişimcilik yarışmalarından Retailtech Hub Programı'nın haziran ayında Münih'te düzenlenecek final sunumlarına katılma hakkı kazanacak.

Bununla birlikte finale kalan tüm girişimlerin geliştirdikleri fikirlerin, MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot olarak uygulanması hedefleniyor.