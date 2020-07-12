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Mecnun Otyakmaz'dan transfer sorularına dikkat çeken yanıt: Futbolcuları isteyen kulüplere sorun

F.Bahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz maçın ardından konuştu. Ligin muhtemelen şu andaki sıralamayla tamamlanacağını düşündüğünü söyleyen Otyakmaz, yabancı kuralıyla ilgili olarak da sayının inmesinden yana olduğunu ifade etti. Otyakmaz ayrıca transfer sorularına da dikkat çeken bir yanıt verdi.

12.07.2020 23:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:45

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor'da karşılaşmanın ardından Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligi 3. bitirmek istediklerini belirten Otyakmaz, "Ligi 3. bitirmek için kazanmamız gereken ve direkt rakibimizle oynadığımız bir mücadeleydi. Ligin ilk yarısında oynadığımız oyunumuzdan bir parça izleyebildik bu maçta. Zaten o futbolu oynayınca galip gelmemek içten bile değil. Emin adımlarla gidiyoruz üçüncülük için" ifadelerini kullandı.

"LİGİN BU HALİYLE BİTMESİ YÜKSEK İHTİMAL"

Ligde şampiyonluk yarışının şekillendiğini de söyleyen Otyakmaz, "Şu anda şampiyonluk yarışı şekillenmeye başladı. Çok önemli avantajlar elde edildi ve bunların gitmesi zor gibi görünüyor. Ligin şu andaki şekliyle bitme ihtimalini yüksek görüyorum" diye konuştu.

"FUTBOLCULARI İSTEYEN KULÜPLERE SORUN"

Takımdaki oyunculara gelen transfer teklifleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Mecnun Otyakmaz, "Transfer sorularını hep bana sordunuz, bu oyuncuları hangi takımlar istiyorsa onlara hiç sormadınız. Hangi takım istiyorsa sorun, imza atılmış mı, alınmış mı? Bu sorular hep bana soruldu" dedi.

"YABANCI SAYISININ İNDİRİLMESİNDEN YANAYIM"

Son olarak yabancı oyuncu kararıyla ilgili konuşan Otyakmaz, "Bazı görüşmeler yaptık daha önce ve herkes fikrini söyledi. Sanıyorum bu fikirlerden bir çıkarım yapılarak böyle bir karar alındı. Acele edilmesinin çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş yapılmalı çünkü sözleşmeler var ve kulüpler bundan zarar edebilir. Zaman içinde indirilmesinden yana olduğumu söyleyebilirim kendi adıma" diyerek sözlerini tamamladı.

Mecnun Otyakmaz'dan transfer sorularına dikkat çeken yanıt: Futbolcuları isteyen kulüplere sorun

Kaynak: İHA

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