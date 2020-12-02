Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız"

02.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:49

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum.

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu. Otyakmaz, Villarreal maçının zor geçeceğini söyleyerek, takımda eksik futbolcuların bulunduğunu belirtti. Başkan Otyakmaz, "UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başladık. Her ne kadar ilk maçımızda 5-3 gibi bir mağlubiyet almış olsak da deplasmanda 3 gol atmamız bizim burada iyi işler yapabileceğimizin göstergesi. Fakat Covid pozitiflerin etkisiyle eksik çıktığımız ve öne geçtiğimiz karşılaşmada maalesef kırmızı kart bütün oyun düzenimizi bozarak en önemli rakibimize karşı geri düşmemize, onlara avantaj sağlamasına sebep oldu. İki Karabağ karşılaşması da bizi olayın içinde diri olarak tuttu. Şimdi son iki önemli karşılaşmaya geldik. Hem 5-3'ün rövanşında Villarreal ile karşılaşacağız ve diğer maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e gideceğiz. Bu karşılaşma bizim için çok önemli ama çok fazla sayıda Covid pozitifimiz olduğu bir döneme denk geldi. Bakalım, elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Birkaç tane de geri dönen arkadaşımız var, tedavileri biten ama formsuzluk durumları da söz konusu. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı

Takımda çok sayıda korona vakası çıktığını söyleyen Otyakmaz, "Göztepe karşılaşmasında ilk 70 dakika gole kadar gayet iyi oynamıştık fakat yorgunluğu da gözlemlediğimi söylemek istiyorum. Zor bir maç olacak ve çünkü dar kadro ile fazla kovid pozitiflerle mücadele ediyoruz. İlk 11 oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız. Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Mecnun Otyakmaz: 'Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız'
Mecnun Otyakmaz: 'Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız'
Mecnun Otyakmaz: 'Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız'
Mecnun Otyakmaz: 'Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan VAR tepkisi Açıklaması
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan VAR tepkisi Açıklaması
Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Arınç Meral Akşener
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fuat Çapa Caner Erkin Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Terör Rusya Pfizer Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 22:05:31. #1.15#
title