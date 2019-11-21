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Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi

Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi. Ayrıca spor hakemlerinin gelir vergisi istisnasına son verildi.

21.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:07

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Buna göre, Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak.

GELİRLERİN 500 BİN LİRAYI AŞMASI HALİNDE BEYANNAMEYLE BİLDİRİLECEK

Sporculara yönelik ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi kesinti oranlarının uygulanma süresi 31 Aralık 2019'dan 31 Aralık 2023'e uzatılacak. Sporcuların ücret gelirleri toplamı 500 bin lirayı aşması halinde bu gelirler yıllık beyannameyle bildirilecek. Bu durumda kesilen vergilerin, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için işverence vergi dairesine ödenmiş olması şartı getirilecek.

Kanunla 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak.

HAKEMLERE VERGİ

Ayrıca eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak. hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılıyor.


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HABER YORUMLARI (22)

  • YASİN ÖZ:
    haram olsun bu devleti yönetenlere hakkım. . . asgari ücretli vergi öderken 5 trilyon kazanan futbolcu neden vergi ödemiyor ya. . böyle adalet sadece partinin adında saklı kalır. . . akp zenginden alma garibanı çöpsüz üzüme çevir. . . rakip olmayınca siyasette böyle düzen olur. . adaletmi araytın cumhuriyette belki bulursunuz
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  • SER59:
    İŞÇİDEN MEMURDA YÜZDE 38 VERGİ ALACAKSIN HAKEMDEN FUTBOLCUDAN ALMAYACAKSIN NE GÜZEL BİR DÜZEN
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  • ASDASDA:
    şimdi de onu hesaplayarak sözleşme yapıcaklar aga olan gene kulüplere olur sonra sms atın forma alın diye dilenirler :))) değişen bişe olmaz kısaca
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  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    Vergiler tabana doğru yayılacak diyen dingil, hala yayıyorsunuz! Bu üst tabakaya birşey olmaz, umutlu olmayın!
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