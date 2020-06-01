Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Meclis, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başlayacak. Meclis'te, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak ve maaşlarına zam yapılacak.

"Yeni normal" düzende çalışmalarına yeniden başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü toplanacak. Meclis'te bu süreçte çalışmalar; sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülecek. Genel Kurul'da ilk olarak Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi ele alınacak.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ DÜŞÜRÜLECEK, MAAŞA ZAM

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek. Bununla birlikte bekçilerin maaşlarında da artış sağlanacak.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ GENİŞLETİLECEK

Düzenlemeye göre; çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

ARAÇLARIN KALDIRILMASI

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek; sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek.