İstanbullunun yıllardır beklediği Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldı
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İstanbullunun yıllardır beklediği Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldı

28.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:52
İstanbullunun yıllardır beklediği Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldı

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün bugün itibarıyla açıldı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı.

Temeli 2014 yılında atılan, 15 istasyonu olan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın ilk seferine ilgi yoğun oldu. Mecburi güzergahı olduğu için kullanan yolcular kadar, merak ettiği için gelen yolcular da vardı. İlk 10 gün seferlerini ücretsiz olarak yapacak metro hattı, İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ise ilk sürücüsüz metrosu olma özelliği taşıyor. 18 kilometre uzunluğundaki hatla birlikte İstanbul'daki metro hattı uzunluğu 172,25 kilometreye, toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranı ise yüzde 17,8'den yüzde 22,3'e yükselmiş oldu.

ENGELLİ VATANDAŞLAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

Engelli erişimine yüzde 100 uygun olarak tasarlanan M7 hattında, engelli vatandaşlarla test sürüşü yapılarak gelen talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı. Araçlarda İndüksiyon Döngü Sistemi adı verilen sadece engelli bireylerin işitme cihazları aracılığıyla duyabileceği frekansta yayın yapılıyor.

"İLK OLDUĞU İÇİN MERAKIMDAN GELDİM"

Metro seferine ilk gün ilgi yoğun oldu. Mecburen binen yolcular kadar merak ettiği için gelenler de vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Çok güzel bir hizmet yapmışlar. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Korona beni korkutmadı. Tedbirliyiz. Maskemizi kullanıyoruz. Mesafemizi koruyoruz. İnşallah koronaya yakalanmayız" dedi.

Gülbiye Kılıçoğlu, "Çok mutluyuz. Her gün kullandığım bir güzergahtı. Aktarmalı otobüslerle gidiyordum. Şu an çok iyi oldu bizim için. Eve gitmek için sabırsızlıkla bugünü bekliyorduk. Zamanımız yolda ölüyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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