20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB 2019 öğretmen atama sonuçları sorgulama

09.08.2019 14:06

MEB Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar karşısında öğretmen adayları gözyaşlarını tutamadı. Atanan öğretmenler 2 Eylül'de görevlerinin başında olabilecek. İşte, sözleşmeli öğretmen atamaları sonuçları 2019 ayrıntıları…

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA...

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sözleşmeli öğretmenlik için toplamda 46 bin 804 kişi başvuruda bulundu ve kısa süre önce açıklanan mülakat sonuçlarının ardından 20 bin öğretmen ataması sonuçları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı törenle adaylara açıklandı.Açıklanan sonuçlar, MEB tarafından http://personel.meb.gov.tr/adresi üzerinden de erişime açılacak. Atama sonuçları ise atama.meb.gov.tr adresinden görüntülenecek.

2 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLANACAK

Sözleşmeli öğretmen atama sürecinde, 20 bin kişinin ataması tamamlandı. Öğretmen adayları, kura sonuçlarının tamamlanıp sisteme yüklenmesiyle sonuçları personel genel müdürlüğü internet sitesinden öğrenebilecek. Atama sonuç sorgulama ekranı yayımlandığı an MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. 9 Ağustos'taki atamalar sonrası öğretmenler 2 Eylül'de görevlerine başlayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI

Atamalardaki kontenjanlar şöyle: Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781).