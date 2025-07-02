MAZOT İNDİRİM | 2 Temmuz 2025 benzin ve motorine indirim mi gelecek, ne zaman? - SON DAKİKA
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte, 2 Temmuz 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Önümüzdeki günlerde benzin ve motorine yeni bir indirim gelir mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE KADAR?
Benzin ve motorin fiyatlarında yapılan son zamların ardından, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Ancak, 2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmadı.
Güncel verilere göre, motorine 2 Temmuz'da bir zam yapılması bekleniyor. Öte yandan, Benzin ve Motorin fiyatlarına yapılacak olası indirimlerin ise, 3 Temmuz 2025 itibarıyla devreye girmesi bekleniyor. Yapılacak indirimin, benzin fiyatlarında 2,10 TL, motorin fiyatlarında ise 1,97 TL civarında olması tahmin ediliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Güncel Akaryakıt Fiyatları (2 Temmuz 2025)
BENZİN:
İstanbul: 48.90 TL
Ankara: 49.58 TL
İzmir: 49.90 TL
MOTORİN:
İstanbul: 50.21 TL
Ankara: 51.07 TL
İzmir: 51.40 TL