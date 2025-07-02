MAZOT İNDİRİM | 2 Temmuz 2025 benzin ve motorine indirim mi gelecek, ne zaman? - SON DAKİKA

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Önümüzdeki günlerde benzin ve motorine yeni bir indirim gelir mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE KADAR?

Benzin ve motorin fiyatlarında yapılan son zamların ardından, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Ancak, 2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmadı.

Benzin ve motorine indirim mi gelecek

Güncel verilere göre, motorine 2 Temmuz'da bir zam yapılması bekleniyor. Öte yandan, Benzin ve Motorin fiyatlarına yapılacak olası indirimlerin ise, 3 Temmuz 2025 itibarıyla devreye girmesi bekleniyor. Yapılacak indirimin, benzin fiyatlarında 2,10 TL, motorin fiyatlarında ise 1,97 TL civarında olması tahmin ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (2 Temmuz 2025)

BENZİN:

İstanbul: 48.90 TL

Ankara: 49.58 TL

İzmir: 49.90 TL

MOTORİN:

İstanbul: 50.21 TL

Ankara: 51.07 TL

İzmir: 51.40 TL