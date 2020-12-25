Maxim Tsigalko kimdir? Maxim Tsigalko neden öldü?

Bilgisayar oyunu Championship Manager serisinin efsanesi olan Belaruslu forvet Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti. Maxim Tsigalko kimdir? Maxim Tsigalko neden öldü?

MAXİM TSİGALKO KİMDİR

Doğum tarihi: 27 Mayıs 1983, Minsk, Belarus

Ölüm tarihi ve yeri: 25 Aralık 2020

Boy: 1,85 m

Pozisyon: Forvet

27 Mayıs 1983 yılında Beyaz Rusya'nın Minsk şehrinde doğan Maxim Tsigalko, profesyonel futbola Belarus'un en önemli takımı Dinamo Minsk'te başladı. 2000 yılında 17 yaşında Belarus ikinci liginde mücadele eden Dinamo Minsk'in rezerv takımı olan FC Dinamo-Juni Minsk formasını giymeye başladı. 2000 sezonunda 15 maçta 14 gol kaydetti.

2001 yılında oyuncu Dinamo Minsk A takımına yükselmeyi başardı. En başarılı dönemini 2002 ve 2003 yıllarında geçirdi. 2002 sezonunda 18 maçta 11 gol atarak takımının en golcü ismi oldu. 2003 sezonunda 19 maçta 8 gol kaydederek, millî takımlara çağrıldı. Aynı sezon Belarus Kupası'nın sahibi oldular. Bir sonraki sezon ise lig şampiyonluğu yaşadı. 2005 sezonunda ise forma şansı bulamayıp, sezon sonu takımdan ayrıldı.

2006 yılında bir diğer Belarus takımı olan Naftan Novopolotsk'a transfer oldu. İlk sezonunda sadece 2 kez golle buluşabildi. 2007'de sezon ortasında takımla yollarını ayırıp Kazakistan'ın FC Kaiser takımına transfer oldu. 2008'de lig dördüncüsü oldular. Ertesi sene kısa süreliğine Ermenistan'ın Banants takımında forma giydikten sonra tekrar Beyaz Rusya'ya döndü ve Savit Mahilyou takımında forma giydi. 2008-2009 sezonunda burada da bekleneni veremeyince sezon sonu serbest kaldı. 25 Aralık 2020'de 37 yaşında öldü.

ÖLÜM NEDENİNE DAİR RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Milli takım formasıyla iki maçta 68 dakika görev alıp 1 de gol kaydetmişti.

26 yaşındayken futbola veda eden Tsigalko, gerçek kariyerinde oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

Tsigalko'nun ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.