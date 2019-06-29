Max Kruse'dan 10 numara isteği

Amerika'da tatilini sürdüren futbolcunun yanına giden sarı-lacivertli yetkililer, sözleşmeyi imzalattıktan sonra dün resmi açıklamayı yaptı. Oyuncuyla ilgili tüm detaylar, futbolcunun menajeri Ersin Akan ve sportif direktör Comolli tarafından görüşüldü. Yıldız oyuncunun yıllık 2,5 milyon euro garanti ücretinin dışında imza parası ve maç başı ücret alacağı öğrenildi.

Futbolcunun transfer görüşmeleri sırasında yönetimden, "10 numara" talebinde bulunduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde Robin van Persie ayrıldıktan sonra kimse bu forma numarasını almadı. Kruse daha önce taşıdığı 10 numaranın kendisi için önemli olduğunu belirtirken, bunun motivasyonunu arttıracağını ifade etti. Yönetimin de Alman futbolcunun bu talebine sıcak baktığı belirtildi.

KONDİSYONER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Alman futbolcu için kondisyon çalışmaları çok önemli... Kruse bu nedenle menajerinden kulüple yaptığı görüşmeler sırasında takım kondisyoneri ile ilgili bilgiler almasını da istedi.

Bunun üzerine menajeri Ersin Akan, sosyal medya hesabından performans antrenörü Murat Bel'i takip etmeye başladı. Antrenörün paylaşımları ve geçmişi ile ilgili bilgiler Kruse ile paylaşıldı.

Alman futbolcu bu şekilde takıma gelmeden sarı-lacivertlilerdeki önemli bazı isimlerle ilgili bilgi sahibi olmayı amaçlıyor.

Max Kruse, Werder Bremen'in ikinci takımında aldığı 10 numarayı, önce Borussia Mönchengladbach, ardından da Werder Bremen takımlarında giydi.