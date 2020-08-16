Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor Galatasaray'a giden Emre Kılınç'ın boşluğunu, geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak doldurdu. FUTBOLA LEICESTER'DA BAŞLADI Sol kanatta görev yapan Max Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletti. Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi. Kaynak: DHA