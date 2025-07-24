Icardi, bu suçlamaları sert bir dille reddetti ve asıl çıplak görüntüleri gönderenin Rey olduğunu ifade etti. Futbolcu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Rey'in kendisine rızası dışında çıplak fotoğraflar ve videolar gönderdiğini, bu mesajlara hiçbir şekilde yanıt vermediğini ve bu tür iddiaların sadece gündem yaratma çabası olduğunu vurguladı. "Benimle uğraşmayın, ortalığı yakarım" sözleriyle çıkan söylentilere meydan okudu. Mauro Icardi Natasha Rey olayı nedir?

ICARDI VE NATASHA REY ARASINDAKİ SKANDAL NEDİR?

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin, sevgilisi China Suarez'i aldattığı iddiası magazin gündemini sarsarken, olayın merkezinde sosyal medya fenomeni Natasha Rey yer aldı. Rey, Icardi'nin kendisine çıplak fotoğraflar gönderdiğini öne sürdü. Ancak Icardi, bu iddiaları reddederek asıl fotoğrafları gönderenin Natasha Rey olduğunu iddia etti. Ünlü futbolcu, "Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım" mesajıyla sert bir yanıt verdi.

ICARDI'DEN SERT PAYLAŞIMLAR

China Suarez'e ihanet ettiği iddiaları yabancı basında geniş yankı bulurken, Icardi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. İddiayı ortaya atan Natasha Rey'i doğrudan hedef alan Icardi, fenomen ismin kendisine herhangi bir talep olmaksızın çıplak fotoğraflar ve videolar gönderdiğini belirtti. Rey ise, Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği müstehcen bir fotoğraf yayınladı.

FOTOĞRAF VE DÖVME DETAYI

Natasha Rey'in paylaştığı videoda yer alan kişinin, karnındaki dövmeden dolayı Icardi olduğu öne sürüldü. Bu gelişmelere sessiz kalmayan Icardi, elindeki ekran görüntüleriyle Rey'in kendisine gönderdiği içerikleri ifşa etti. Instagram'da paylaşım yapan Icardi, Rey'in yolladığı çıplak içeriğin ekran görüntüsünü paylaşarak, gerçek gönderenin kim olduğunu gözler önüne serdi.

"BENİMLE OYUN OYNAMAYIN" MESAJI

Rey'den gelen mesajları asla kabul etmediğini ve söz konusu videoların kendisine izinsiz gönderildiğini söyleyen Icardi, oldukça net ifadeler kullandı:

"Bu muymuş benim sözde sevgilim? Mesajlarını hiçbir zaman onaylamadım. Beni kullanıp prim yapmaya çalışmayı bırakın. Her zamanki gibi elimde tüm kanıtlar mevcut. Bu görüntüleri paylaşmak isterdim fakat Instagram hesabım çıplak içerik nedeniyle kapanabilir. Öpücükler… Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!"

WANDA NARA DETAYI VE İKİNCİ TEPKİ

Olayın ilginç yönlerinden biri ise Natasha Rey'in, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın yakın arkadaşı olmasıydı. Bu detay, yaşananların arkasında başka ilişkilerin de olabileceği yorumlarına neden oldu. Icardi, olayın ardından ikinci bir paylaşım daha yaparak iddiaları çok daha sert bir dille reddetti.

"UCUZ İŞLER YAPMAYIN"

Instagram'da yayınladığı açıklamada iddialara tepki gösteren Icardi, şu sözleri kullandı:

"Eğer bir şeyleri düzenleyip paylaşacaksanız, bari inandırıcı yapın. Alınmam ama biraz yetkin olun… Öyle ucuz işler yapmayın!" Bu ifadelerinin ardından Galatasaray'ın 2023 yılında Old Trafford'da Manchester United'a karşı kazandığı maçtan bir kareyi de paylaşarak, "Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama!" notunu düştü.

NATASHA REY KİMDİR?

Natasha Rey, Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla tanınan bir sosyal medya fenomenidir. İsmi ilk kez böylesine büyük çaplı bir skandalla gündeme gelen Rey'in, Wanda Nara'nın yakın çevresinden biri olması dikkat çekti. Bu bağlantı, yaşanan olayın sadece bireysel bir kriz olmadığını, arka planda daha karmaşık ilişkilerin de olabileceğini düşündürdü.