Mauritius Dijital Varlık Hizmeti Veren Şirketlere Lisans Verecek

Mauritius Cumhuriyeti, müşterilerinin dijital varlıklarını saklayan şirketlere lisans vermeyi planlıyor.

Mauritius Cumhuriyeti Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) dijital varlık emanetine ilişkin yayınladığı "Custodian Services (Digital Asset) License" isimli yasa tasarısında, kripto para birimleri gibi dijital varlıklar için emanet hizmeti veren şirketlere lisans verilmesi değerlendirilirken, tasarının potansiyel lisans sahipleri için işlemsel ve yönetimsel standartları kapsayan bir dizi kurala sahip olduğu belirtildi.

Tasarıya göre, söz konusu "dijital" lisans sahipleri, 2002 yılında kabul edilen Mali İstihbarat ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında finansal enstitüler olarak kabul edilecek ve kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi regülasyonları kapsayan yasalara tabi tutulacak.

FSC tasarısında ayrıca, lisans sahibi olmayı hedefleyen şirketlerin "minimum 500 bin Mauritius rupisi (15 bin dolar) değerinde kazanca sahip olmaları" ve söz konusu miktarın altına düşmemeleri gerektiği yer alırken, ayrıca ülke genelinde bir ofis açmaları ve müşterilerinin kayıtlarının tutulması talep edildi. - İstanbul