Mauricio Pochettino ''Messi Takıma Çabuk Adapte Oldu''
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Mauricio Pochettino ''Messi Takıma Çabuk Adapte Oldu''

Dugout - Haberler | Spor

Mauricio Pochettino, Leo Messi'nin PSG'nin Stade Brestois'e karşı oynayacağı bir sonraki maçın kadrosunda yer alıp almayacağı hakkında net bir cümle kurmazken, Arjantinli oyuncunun saha içinde ve dışında yeni takım arkadaşlarıyla çok çabuk uyum sağladını söyledi.

Mauricio Pochettino, Leo Messi'nin PSG'nin Stade Brestois'e karşı oynayacağı bir sonraki maçın kadrosunda yer alıp almayacağı hakkında net bir cümle kurmazken, Arjantinli oyuncunun saha içinde ve dışında yeni takım arkadaşlarıyla çok çabuk uyum sağladını söyledi.

Mauricio Pochettino ''Messi Takıma Çabuk Adapte Oldu''

Kaynak: Dugout

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