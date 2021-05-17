MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
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MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu

MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hayatını kaybeden Manavgat Ticaret Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş'ın yerine Seydi Güngör getirildi.

Hayatını kaybeden Manavgat Ticaret Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş'ın yerine Seydi Güngör getirildi.

Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'tan boşalan başkanlık koltuğuna Yönetim Kurulu üyesi Seydi Güngör getirildi.Bugün toplanan yönetim kurulu toplantısında MATSO başkanlığına Seydi Güngör ve Hakan Akar önerildi. Yönetim kurulunda bulunan 11 kişinin oy kullandığı toplantıda Seydi Güngör 7'ye 4 oy alarak Manavgat Ticaret Odası'nın yeni başkanı oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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