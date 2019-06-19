Mats Hummels, Borussia Dortmund'a dönüyor

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Bayern Münih'te forma giyen eski oyuncusu Mats Hummels'i kadrosuna katıyor.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels'in Borussia Dortmund'a döneceği ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un savunma oyuncunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, transferin sonuçlanması için Hummels'in sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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