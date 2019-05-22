Sivas'ın Şarkışla ilçesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından materyal tasarım sergisi açıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezindeki serginin açılışını, Kaymakam adayı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Aşık Veysel Meslek Yüksekokul Müdürü Nevzat Balıkçıoğlu yaptı.

Sergiyi açan Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencilerine teşekkür eden okul müdürü Nevzat Balıkçığlu, "Öğrencilerimiz her yıl çıtayı daha yukarıya taşıyor. Bu da biz yöneticileri çok mutlu ediyor. Onlarla ne kadar gurur duysak az." dedi.

Kaynak: AA