MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, maçtan sonra devam edecek mi?

Birbirinden lezzetli yemeklerin hazırlandığı, renkli diyalogların yaşandığı Masterchef'te bu akşam yeni bölümün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Yayın akışında milli maç yer alınca, izleyiciler "Masterchef bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

MASTERCHEF HAKKINDA

Masterchef Türkiye, dünyaca ünlü İngiliz yemek yarışması formatından uyarlanmış bir yapımdır. Türkiye'de ilk kez 2011 yılında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan program, yalnızca bir sezon yayınlandı. Daha sonra 1 Eylül 2018 itibarıyla TV8 kanalına geçerek burada yeniden başladı ve o tarihten bu yana büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

TV8'in bugünkü yayın akışında MasterChef yer alsa da, program bu akşam milli maç nedeniyle erken sona erecek. Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma sebebiyle MasterChef'in yayını normal süresinden önce bitecek ve maç sonrasında yeniden ekrana gelmeyecek.

14 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

